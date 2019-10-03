До конца октября по всей столице высадят более 6,4 тысячи деревьев и свыше 546 тысяч кустарников.

Более 460 деревьев и свыше 32 тысяч кустарников высадят этой осенью в Центральном округе столицы. Москву украсят клены, березы, вишни, яблони, рябины, сосны, черемухи, ели, липы, лиственницы, дубы, тополя, ясени, ивы и туи. Во дворах и на улицах города также появятся кизильник, спирея, барбарис, чубушник, сирень, лапчатка, можжевельник, бересклет, смородина, дерен, жимолость, боярышник и другие зеленые насаждения.Так, 270 деревьев и 11 775 кустарников высадят на 120 дворовых территориях по заявкам управ центральных районов столицы. Еще 111 деревьев и 117 кустарников появятся в рамках подпрограммы Лунка в лунку по 38 адресам. А в 38 дворах запланирована высадка 19 141 кустарника в живую изгородь. На территориях 17 объектов социальной сферы высадят 81 дерево и 1839 кустарников.Больше всего деревьев появится во дворах Хамовников и Тверского района. По числу кустарников лидируют Тверской, Таганский и Пресненский районы.Работа по озеленению центра столицы ведется в рамках программы Миллион деревьев. До конца октября по всей Москве планируется высадитьболее 6,4 тысячи деревьев и свыше 546 тысяч кустарниковПрограмма Миллион деревьев стартовалаосенью 2013 года. Тогда во дворах появились околотрех тысячмолодых деревьев и более25 тысячкустарников. Сегодня счет высаженных растений идет намиллионы:кустарников среди них уже более двух миллионов, а число деревьев преодолело стотысячный рубеж.