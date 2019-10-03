На Бауманской улице двое неизвестных, угрожая гражданину предметом, похожим на пистолет, отобрали имеющуюся наличность и скрылись...

Сотрудники Отдельной роты патрульно-постовой службы полиции совместно с сотрудниками Отдела уголовного розыска ОМВД России по Басманному району задержали двоих мужчин, подозреваемых в хищении денежных средств у гражданина путем разбоя.В полицию поступило сообщение о том, что на Бауманской улице двое неизвестных угрожали гражданину предметом, похожим на пистолет, требуя денежные средства, после чего отобрали имеющуюся наличность и скрылись.Незамедлительно выехавшие на место происшествия полицейские при обследовании близлежащей территории по горячим следам задержали подозреваемых – 24-летнего и 26-летнего приезжих мужчин.При задержании злоумышленников был изъят травматический пистолет, снаряженный магазином с 6 патронами, на который у одного из задержанных имелось разрешение.Следствием ОМВД России по Басманному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60