Мероприятие проходило на свежем воздухе в парке в интерактивной форме игры-квеста «Москва – территория здоровья!»...

Сотрудники УНК ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками ОНК УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве и КДНиЗП по району Басманный г. Москвы организовали мероприятие по первичной профилактике наркомании среди несовершеннолетних.Встреча состоялась в ГАУК г. Москвы «Сад КИО им. Н.Э. Баумана по адресу: г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 15. В мероприятии приняли участие 40 подростков из Центров содействия семейному воспитанию Департамента труда и социальной защиты г. Москвы: ГБУ ЦССВ «Каховские ромашки», ГБУ ЦССВ №1, ГБУ ЦССВ им. Ю.В. Никулина, а также сопровождающие сотрудники центров.Мероприятие проходило на свежем воздухе в парке в интерактивной форме игры-квеста «Москва – территория здоровья!», посвященной профилактике вредных привычек и формированию мотивации подростков к здоровому образу жизни.В начале мероприятия с напутственным словом к участникам обратилась сотрудник УНК ГУ МВД России по г. Москве майор полиции Мария Охтерлоне. После объяснения правил квеста участники мероприятия разделились на 4 команды, каждая из которых выбрала капитана и девиз, посвященный здоровому образу жизни. При помощи карты и подсказок ребята находили спрятанные опознавательные знаки на 5 станциях: «Юрист», «Аргументы», «Здоровячок», «Знайка», «Физкультминутка», расположенных в разных местах на территории парка. Задания игры на станции «Юрист» касались правовых последствий употребления наркотиков, алкоголя и табака. На станции «Аргументы» дети отрабатывали навык умения сказать «Нет» в ситуации риска; на станции «Здоровячок» актуализировались знания детей о том, как можно развить и сохранить свое здоровье. Станция «Физкультминутка» была посвящена командным физическим упражнениям. На станции «Знайка» участники должны были вспомнить и назвать как можно больше последствий табакокурения, потребления алкоголя и наркотиков. Ребята активно принимали участие в мероприятиях квеста, искали опознавательные знаки, спрятанные в разных частях парка, выполняли задания, получали баллы. Каждая команда стремилась к победе!После выполнения всех заданий на станциях команды вернулись в Штаб, пока жюри подсчитывало баллы, участники команд составили пословицы, а также скульптурные композиции, связанные со здоровьем и здоровым образом жизни.После подсчета баллов жюри выбрало команду-победителя. Командам-участникам вручены благодарственные письма от руководства УНК ГУ МВД России по г. Москве. Команде-победителю был вручен сертификат на бесплатное посещение музея ретро-автомобилей.Участники выразили признательность организаторам за интересное мероприятие и пожелание, чтобы профилактическая работа чаще организовывалась в интерактивной форме.УНК ГУ МВД России по г. Москве