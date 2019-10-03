Злоумышленник, воспользовавшись отсутствием внимания со стороны пассажирки, совершил хищение ее денежных средств...

Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по Донскому району задержали 43-летнего приезжего, подозреваемого в краже денежных средств.В территориальный отдел полиции с заявлением обратилась жительница столицы. По словам потерпевшей, из ее сумки пропали денежные средства в размере 500 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний мужчина.Как установили полицейские, злоумышленник подвозил потерпевшую на автомобиле. Воспользовавшись отсутствием внимания со стороны последней, мужчина совершил хищение. В настоящее время похищенные денежные средства изъяты.Следствием ОМВД России по Донскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22