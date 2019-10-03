Подозреваемая систематически предоставляла квартиру, в которой проживала, наркозависимым лицам для употребления наркотических средств...

Сотрудниками ОНК УВД по ЗелАО ГУ МВД по г. Москве совместно с участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково г. Москвы задержана подозреваемая в организации наркопритона в 11 микрорайоне Зеленограда.В ходе отработки оперативной информации сотрудники полиции в 11 микрорайоне выявили наркопритон. По подозрению в его организации задержана 32-летняя приезжая женщина, нелегально проживающая на территории РФ. Установлено, что подозреваемая систематически предоставляла квартиру, в которой проживала, наркозависимым лицам для употребления наркотических средств.По данному факту дознавателем отделения дознания ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31