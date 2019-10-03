Четверо жителей Зеленограда привлечены к уголовной ответственности за фиктивную регистрацию иностранных граждан...

Четверо жителей Зеленограда привлечены к уголовной ответственности за фиктивную регистрацию иностранных граждан.Участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы совместно с коллегами ОпВМ в 3 микрорайоне Зеленограда был задержан 40-летний местный житель, зарегистрировавший по месту своего проживания иностранных граждан, заведомо зная, что его действия незаконны и данные граждане по указанному адресу проживать не будут. Также сотрудники полиции задержали 36-летнего жителя 4 микрорайона Зеленограда, который зарегистрировал в своей квартире иностранных граждан, заведомо зная, что проживать они там не будутВ ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково г. Москвы в результате обхода жилого сектора в 8 микрорайоне участковые уполномоченные совместно с сотрудниками ОпВМ выявили и задержали 42-летнего жителя Зеленограда. Злоумышленник осуществил фиктивную постановку на учет по месту пребывания приезжих из ближнего зарубежья, тем самым нарушив требования миграционного законодательства и лишив возможности ответственные органы контролировать пребывание иностранных граждан на территории РФ. Сотрудники полиции также выявили и задержали 41-летнего жителя 11 микрорайона, который зарегистрировал в своей квартире иностранцев, не предоставив им фактического места для проживания.В 18 микрорайоне Зеленограда 31-летняя женщина незаконно осуществила фиктивную регистрацию по месту пребывания иностранным гражданам. Подозреваемая задержана участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по району Крюково г. Москвы. Также в 14 микрорайоне сотрудниками полиции по факту нарушения миграционного законодательства задержана 31-летняя жительница Зеленограда. Она оформила фиктивные уведомления о прибытии иностранных граждан, заведомо не имея намерения о предоставлении данным гражданам помещения для проживания, тем самым создала условия для их незаконного пребывания на территории РФ.По данным фактам дознавателями отделений дознания территориальных отделов полиции возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31