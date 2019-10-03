Йеменские хуситы заявили, что готовятся нанести новые удары по Саудовской Аравии, если она не откликнется на их так называемый призыв к миру.

Йеменские хуситы заявили, что готовятся нанести новые удары по Саудовской Аравии, если она не откликнется на их так называемый призыв к миру.Причём, как отметили повстанцы, удары будут такой силы, что сентябрьское нападение на нефтяные объекты королевства покажется всего лишь вершиной айсберга.Именно хуситы взяли на себя ответственность за обстрел с беспилотников нефтяных объектов Саудовской Аравии. Вашингтон тогда проигнорировал этот факт и тут же обвинил в атаке Иран. Власти Саудовской Аравии на словах согласились с позицией США, однако сами начали ответную операцию против хуситов, передает телеканал "Россия 24".