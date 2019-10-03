Правительство определило правила и механизм выдачи льготной ипотеки под 2% для жителей Дальнего Востока.

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики направило документ на внутриведомственное согласование, передает ТАСС.Льготной ипотекой могут воспользоваться молодые семьи и участники программы "Дальневосточный гектар". Максимальный размер кредита – 6 миллионов рублей, срок выплат – 20 лет.Молодой семьей считается та, в которой оба супруга не старше 35 лет. У них есть российское гражданство, в зарегистрированном браке они состоят не менее года. Хотя бы один из супругов должен быть зарегистрирован по месту жительства на Дальнем Востоке. Неполные семьи, в которых родитель моложе 35 лет и есть ребенок до 18 лет, также могут восопльзоваться льготной ипотекой.Выдавать льготную ипотеку планируется в течение 5 лет. На эти деньги можно купить новостройку или самому построить дом. Участники программы "Дальневосточный гектар" смогут направить полученные средства только на строительство дома, при этом участок должен быть получен для индивидуального жилищного строительства или ведения подсобного хозяйства.Чтобы получить льготную ипотеку, жителям Дальнего Востока нужно будет обратиться в один из банков, участвующих в программе. Их список пока формируется – его опубликуют после принятия постановления правительства РФ, утверждающего правила предоставления субсидии.