Хорошего друга и бизнес-партнера Аллы Пугачевой ограбили. Предприниматель Андрей Илиопуло, который 22 года сотрудничает с певицей, лишился внушительной суммы.

Хорошего друга и бизнес-партнера Аллы Пугачевой ограбили.Предприниматель Андрей Илиопуло, который 22 года сотрудничает с певицей, лишилсявнушительной суммы.Злоумышленники проникли в кабинет директора ООО "Новард"через окно. Преступники забрали сейф, где находились миллион рублей и ценныебумаги.Напомним, в корпорацию, возглавляемую Илиопуло, входитобувная фирма "Эконика", которая сотрудничает с Аллой Пугачевой. Примадонна 22года поддерживает эту марку.Ранее певица говорила, что до встречи с Андреем Илиопуло вбизнесе ей не везло. Артистка часто сталкивалась с воровством, неорганизованностью,бездельем на производстве. Однако, по словам Аллы Пугачевой, встреча спредпринимателем все изменила.С 1997 года Примадонна занимается разработкой авторскойколлекции обуви и аксессуаров для "Эконики". У артистки особое отношение кэтому делу – отец знаменитости Борис Михайлович Пугачев работал директоромобувной фабрики."Для меня самое главное, чтобы обувь была не толькоэлегантной, но и удобной. У меня всегда были не очень здоровые ноги. Поэтомувыбираю всегда долго, что надену на ноги. Конечно же, я не раз выходила насцену без каблуков, но это не выглядит так эффектно, как хотелось бы. Стараюсьнайти интересные модели, чтобы все забыли о том, что обувь без каблука, -цитирует сайт .Интересно, что обувь, созданную Примадонной, нельзя назвать бюджетной.В интернет-магазине туфельки и сапожки придуманные , стоят от семи додвадцати тысяч рублей.