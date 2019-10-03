Пасынка знаменитого артиста Армена Джигарханяна Степана атаковали журналисты. Его в деталях расспросили о состоянии здоровья отца.

Пасынка знаменитого артиста Армена Джигарханяна Степана атаковали журналисты. Его в деталях расспросили о состоянии здоровья отца.Поводом для общения с родственниками Армена Джигарханяна стал день его рождения: 3 октября ему исполнилось 84 года. Неродной сын артиста заявил, что тот ничуть не постарел."После того как он выписался из больницы, в конце августа, визуально он помолодел лет на 10-15", – удивляется Степан. По его мнению, это может быть связано с изменениями в личной жизни Армена Джигарханяна: он вновь сошелся со своей второй женой Татьяной Власовой.Тем не менее прославленный актер вынужден лечиться. Скорее всего, речь идет о каких-то хронических заболеваниях, которые очень часто проявляют себя в таком возрасте, или о последствиях инфаркта. "Так что с самочувствием все хорошо, он принимает лекарства, следует всем предписаниям врачей, соблюдает режим", – цитирует пасынка Джигарханяна ."Выглядит очень ухоженным. Вопреки тому, что с ним было полгода назад, он часто теперь гуляет в парке, по арбатским переулкам," – сообщил Степан.Напомним, что с каждым годом все тревожнее. Например, в январе 2018-го сообщалось, что он попал в больницу из-за проблем с сердцем.Тогда врачи диагностировали ему гипертонический криз. Спустя четыре месяца у актера случился инфаркт, он впал в кому. В конечном счете врачам удалось стабилизировать состояние Джигарханяна и поставить его на ноги.