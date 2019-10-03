Певица поделилась с поклонниками в Инстаграм снимком с другом. Светлана Лобода практически не расстается с музыкальным продюсером Вадимом Лисицей.

Певица поделилась с поклонниками в Инстаграмснимком с другом. Светлана Лобода практически не расстается с музыкальнымпродюсером Вадимом Лисицей.Исполнительница и саундпродюсер вместе работают над новым альбомом. Звездапообещала, что ее новый альбом должен выйти в ноябре."Знакомьтесь: мой друг, парень,с которым мы проводим дни и ночи вместе уже неделю как! Мойнезаменимый саундпродюсер", – подписала Светлана Лобода совместное фото. Однаковнимания подписчиков удостоился не столько кадр и подпись к нему, сколькохэштеги. В них певица указала, что новый альбом "на подходе",передаетФолловеры со скепсисом отнеслиськ словам Светланы Лободы. "Свет, мы, конечно, все понимаем, но альбомуже на ноябрь переносится?", "Уточни, пожалуйста: ноябрь какого года?", -высказались подписчики певицы.Напомним, ранее показалановорожденную дочь известногоукраинского дизайнера Лилии Литковской. Певица назвала ребенка "маленькимБуддой". В комментариях поклонники посоветовали знаменитости родить сына.Как писали "Дни.ру", воспитывает двух дочерей: восьмилетнююЕвангелину Левандовскую и полуторагодовалую Тильду. Кто ее отец – доподлинно неизвестно, но многие предполагают, что это Тиль Линдеманн.