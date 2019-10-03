Певица поделилась с поклонниками в Инстаграм
снимком с другом. Светлана Лобода практически не расстается с музыкальным
продюсером Вадимом Лисицей.
Певица поделилась с поклонниками в Инстаграм
снимком с другом. Светлана Лобода практически не расстается с музыкальным
продюсером Вадимом Лисицей.
Исполнительница и саундпродюсер вместе работают над новым альбомом. Звезда
пообещала, что ее новый альбом должен выйти в ноябре.
"Знакомьтесь: мой друг, парень,
с которым мы проводим дни и ночи вместе уже неделю как! Мой
незаменимый саундпродюсер", – подписала Светлана Лобода совместное фото. Однако
внимания подписчиков удостоился не столько кадр и подпись к нему, сколько
хэштеги. В них певица указала, что новый альбом "на подходе",
передает
Фолловеры со скепсисом отнеслись
к словам Светланы Лободы. "Свет, мы, конечно, все понимаем, но альбом
уже на ноябрь переносится?", "Уточни, пожалуйста: ноябрь какого года?", -
высказались подписчики певицы.
Напомним, ранее показала
новорожденную дочь известного
украинского дизайнера Лилии Литковской. Певица назвала ребенка "маленьким
Буддой". В комментариях поклонники посоветовали знаменитости родить сына.
Как писали "Дни.ру", воспитывает двух дочерей: восьмилетнюю
Евангелину Левандовскую и полуторагодовалую Тильду. Кто ее отец – доподлинно не
известно, но многие предполагают, что это Тиль Линдеманн.