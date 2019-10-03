Президент России Владимир Путин заявил, что единообразие и универсализация в мире невозможны, поскольку все страны разные. При этом российский лидер отметил, что нужна система, при которой разные ценности, традиции и идеи должны сосуществовать и обогащать друг друга, сохраняя при этом свои особенности и различия.

Президент России Владимир Путин заявил, что единообразие и универсализация в мире невозможны, поскольку все страны разные. При этом российский лидер отметил, что нужна система, при которой разные ценности, традиции и идеи должны сосуществовать и обогащать друг друга, сохраняя при этом свои особенности и различия. Соответствующее заявление глава государства сделал на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".По мнению Владимира Путина, интересы государств мира не всегда совпадают, потому им надо научиться действовать сообща, переступая через стереотипы, геополитические шаблоны. Российский лидер отметил, что необходимы гибкость, нелинейность, которые означали бы не отказ от системы, а умение организовать сложный процесс. По словам главы государства, нужно исходить из реалий, что предполагает способность учитывать разные культурно-ценностные системы. "Только так можно эффективно разрешить задачи на глобальном, да и на региональном, и на национальном уровне тоже", — заявил президент России.При этом глава государства подчеркнул, что Россия дорожит и гордится сохранением своей самобытности и одновременно общности живущих в ней народов, сообщает телеканал "Россия 24". Путин отметил, что страна с самого начала своей истории была многонациональной и многоконфессиональной. Глава государства подчеркнул, что Россия впитала в себя многие традиции и культуры, сберегла их своеобразие, смогла сохранить уникальность.Владимир Путин на пленарном заседании напомнил, что в дипломатии 19 века был термин "концерт великих держав", что является отсылкой к системе международных отношений после Венского конгресса в 1814-1815 годах. По словам главы государства, сегодня пришло время поговорить о глобальном концерте моделей развития, культур, интересов и традиций, где звучание каждого инструмента незаменимо, важно и ценно. "И чтобы музыка исполнялась без фальши, без какой-то какофонии, а, наоборот, звучала гармонично, важно учитывать мнения и интересы всех участников международной жизни", — отметил Путин.По мнению российского лидера, именно между самостоятельными, суверенными государствами могут выстраиваться взаимоуважительные, прагматичные, предсказуемые и прочные отношения.Ранее Владимир Путин во время заседания заявил, что прямой разговор между США и КНДР дает надежду на мирное урегулирование.