Президент России Владимир Путин в четверг, 3 октября, во время выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба Валдай прокомментировал ситуацию на Украине и высказался насчет своего украинского коллеги.

Президент России Владимир Путин в четверг, 3 октября, во время выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" прокомментировал ситуацию на Украине и высказался насчет своего украинского коллеги.По словам главы государства, он верит в намерения Владимира Зеленского урегулировать ситуацию в Донбассе. Путин отметил, что не знает, насколько сильны на сегодня те, кто против урегулирования, особенно на основе минских договоренностей. Российский лидер отметил, что запрос общества на урегулирование является очевидным. "Я думаю, что на основе этого запроса господин Зеленский и выиграл выборы", — подчеркнул Владимир Путин.Президент заявил, что если у украинского коллеги хватит политического мужества, сил довести это (урегулирование) до конца, то Зеленский утвердится как честный политик, мужественный, способный добиваться принятых решений. "Я думаю, что он искренне хочет это сделать, это его искреннее убеждение, стремление во всяком случае", — отметил глава государства. При этом Путин затруднился ответить, сможет ли Зеленский противостоять тем, кто против урегулирования. По его словам, уже сейчас видны определенные колебания, сообщает "Россия 24".Российский лидер отметил, что Зеленский должен искать какие-то компромиссы, должен договариваться со всеми членами общества, со всем народом, каких бы взглядов они не придерживались. По мнению Путина, надо выполнять свои предвыборные обещания, который он дал украинскому народу.Во время предвыборной кампании Зеленский действительно многократно обещал, что урегулирование конфликта в Донбассе станет одним из его приоритетов. Ранее украинские власти согласились в Минске подписать "формулу Штайнмайера".