Президент России Владимир Путин сообщил, что прямой разговор США и КНДР дал надежду на мирное урегулирование. Соответствующее заявление российский лидер сделал во время выступления на пленарном заседании дискуссионного клуба Валдай.

Президент России Владимир Путин сообщил, что прямой разговор США и КНДР дал надежду на мирное урегулирование. Соответствующее заявление российский лидер сделал во время выступления на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай".Путин отметил, что надежда на мирное урегулирование появилась после того, как только Штаты согласились на прямой разговор с КНДР без предварительных формальностей и условностей, отказавшись при этом от привычной, грубой, оскорбительной риторики. По словам президента России, впереди много нерешенных проблем, в связи с чем предстоит большой путь. "Тут нужно отдать должное неординарным шагам Трампа", — передает слова главы государства "Россия 24".Кроме того, Владимир Путин рассказал, что многие десятилетия президенты США игнорировали КНДР, воспринимали ее как изгоя. В связи с этим действующий президент Штатов смог сделать исторический шаг, преодолеть отчуждение и непонимание, встретиться с Ким Чен Ыном и начать переговорный процесс.