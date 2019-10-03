Модель поделилась с поклонниками в Инстаграм провокационными кадрами. На видео и фото Анастасия Квитко предстала в купальниках.

Модель поделилась с поклонниками в Инстагрампровокационными кадрами. На видео и фото Анастасия Квитко предстала вкупальниках.Сексуальная красоткадемонстрирует пышные формы, поглаживая себя. А на снимке брюнетка позируетв раздельном купальнике, слегка прикрывшись халатом. Кадры возбудилифолловеров на множество комплиментов.Большинство пользователей сочли, что халат в данномслучае лишний, передает . "Бомба!", "Не девушка, а мечта", "Грудьогонь!", — высказались подписчики . Между тем, ранее поклонников русскойКардашьян озадачило, что модель несколько дней подряд не меняет локациюдля фотосессий.