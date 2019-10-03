Модель поделилась с поклонниками в Инстаграм
провокационными кадрами. На видео и фото Анастасия Квитко предстала в
купальниках.
Модель поделилась с поклонниками в Инстаграм
провокационными кадрами. На видео и фото Анастасия Квитко предстала в
купальниках.
Сексуальная красотка
демонстрирует пышные формы, поглаживая себя. А на снимке брюнетка позирует
в раздельном купальнике, слегка прикрывшись халатом. Кадры возбудили
фолловеров на множество комплиментов.
Большинство пользователей сочли, что халат в данном
случае лишний, передает . "Бомба!", "Не девушка, а мечта", "Грудь
огонь!", — высказались подписчики . Между тем, ранее поклонников русской
Кардашьян озадачило, что модель несколько дней подряд не меняет локацию
для фотосессий.