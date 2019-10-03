В ближайшее время на трассе М7 пропадет еще один левый поворот

В ближайшее время на трассе М7 пропадет еще один левый поворот - на аэропорт Семязино. Как сообщают в управлении федеральной трассой, за 8 месяцев этого года здесь произошло 5 ДТП, в которых погибли 2 человека, ещё 10 пострадали.20 октября на данном участке установят соответствующие дорожные знаки и нанесут сплошную разметку. А уже завтра, с восьми утра, из-за работ на газопроводе будет на пять дней закрыт поворот на Сновицы-Веризино. Изменится и схема движения общественного транспорта- подробности на сайте городской администрации.