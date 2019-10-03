В Алтайском крае мальчишки 7 и 9 лет от роду взяли щенка, сели в папин BMW и поехали на нем за приключениями. Катались недолго — разворачивались, попали в аварию и очень расстроились. Очевидцы сняли маленьких хулиганов на видео.

В Алтайском крае, мальчишки 7 и 9 лет от роду взяли щенка, сели в папин BMW и поехали на нем за приключениями, которые не заставили себя долго ждать.Инцидент произошел в Рубцовске еще 24 сентября. При развороте, по информации издания "Байкал24", дети не заметили грузовую "ГАЗель" и выскочили прямо перед ней.Взрослые водители крайне изумились безрассудному поступку ребят. Еще больше они удивились, узнав, что за рулем был младший брат — его небольшой рост позволял хорошо видеть из машины разве что небо.На видео, снятом очевидцами, дети плачут, просятся домой и высказывают неоднозначные утверждения — так, по их словам, отец в это время был пьян, а мама — нет.В социальных сетях пользователи, представившиеся очевидцами, сообщили, что в результате аварии никто не пострадал. Официальные комментарии от сотрудников ГИБДД не поступали.