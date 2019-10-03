Украинский политолог Александр Семченко обратил внимание на странности, которые сопровождают новый Майдан в Киеве против подписания формулы Штайнмайера. Протесты против Владимира Зеленского, считает эксперт, могут быть плодом договоренности Петра Порошенко с президентом Украины.

Украинский политолог Александр Семченко обратил внимание на странности, которые сопровождают новый Майдан в Киеве против подписания "формулы Штайнмайера". Протесты против Владимира Зеленского, считает эксперт, могут быть плодом договоренности Петра Порошенко с президентом Украины.Александр Семченко напомнил о том, как выглядели места проведения массовых протестных акций во времена Петра Порошенко, Виктора Януковича и Виктора Ющенко. Эксперт подчеркнул, что непосредственно к стенам здания администрации президента никого не подпускали."Администрация огорожена забором, за этим забором выставляли еще один забор, потом ставили людей в сферах со щитами и только здесь было место для митингов", – цитирует издание "Политнавигатор" украинского политолога. Однако нынешние протесты против Владимира Зеленского и его политики в отношении Донбасса из этого правила выбиваются.Александр Семченко напомнил, что прямо за спиной у участников нового Майдана в Киеве находятся стеклянные двери и им не составит никакого труда при должном желании проникнуть в здание и "насильственными действиями воздействовать на Зеленского". Ситуация может закончиться государственным переворотом, однако подобного не происходит."Вполне возможно, что есть определенный сговор между Порошенко и Зеленским", – считает эксперт.Материал дополняется.