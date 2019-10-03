Телеведущий порадовал поклонников интересным
фокусом. Максим Галкин разместил забавный ролик на своей странице в
Инстаграм.
Телеведущий порадовал поклонников интересным
фокусом. Максим Галкин разместил забавный ролик на своей странице в
Инстаграм.
Юморист удивил фолловеров
коротким видео со своим участием. На кадрах обнажившийся до пояса Максим Галкин
под мелодию группы ABBA показывает фокус с мобильным телефоном. Однако самое
интересное, что местом съемки супруг Аллы Пугачевой выбрал уборную. "Горячий" ролик
пришелся фанаткам шоумена по душе, сообщает . "Ну вы
прям секс красавчик", "Максим, вы
в отличной форме, ну и магия хороша", – отметили подписчики .