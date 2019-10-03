Телеведущий порадовал поклонников интересным фокусом. Максим Галкин разместил забавный ролик на своей странице в Инстаграм.

Телеведущий порадовал поклонников интереснымфокусом. Максим Галкин разместил забавный ролик на своей странице вИнстаграм.Юморист удивил фолловеровкоротким видео со своим участием. На кадрах обнажившийся до пояса Максим Галкинпод мелодию группы ABBA показывает фокус с мобильным телефоном. Однако самоеинтересное, что местом съемки супруг Аллы Пугачевой выбрал уборную. "Горячий" роликпришелся фанаткам шоумена по душе, сообщает . "Ну выпрям секс красавчик", "Максим, выв отличной форме, ну и магия хороша", – отметили подписчики .