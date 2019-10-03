Российская фигуристка Евгения Медведева на международном турнире, который проходит в Шанхае, стала победительницей в короткой программе. Спортсменка из России за свое выступление получила 72,16 балла.

Российская фигуристка Евгения Медведева на международном турнире, который проходит в Шанхае, стала победительницей в короткой программе. Спортсменка из России за свое выступление получила 72,16 балла.Следом за ней расположилась Элизабет Турсынбаева из Казахстана (69,24). Третьей стала южнокорейская фигуристка Лим Ын Су из Южной Кореи (62,87).4 октября на турнире Shanghai Trophy состоится показ произвольных программ.