В Югорской шахматной академии Ханты-Мансийска продолжаются финальные матчи Кубка мира. Накануне были сыграны третьи партии двух матчей – финального и за третье место. В финале азербайджанец Теймур Раджабов сравнял счет, играя против китайца Дин Лижэня.

В Югорской шахматной академии Ханты-Мансийска продолжаются финальные матчи Кубка мира. Накануне были сыграны третьи партии двух матчей – финального и за третье место. В финале азербайджанец Теймур Раджабов сравнял счет, играя против китайца Дин Лижэня.Соперники вели спор в испанской партии и азербайджанский гроссмейстер продемонстрировал лучшую подготовку и "поймал" соперника: после размена ферзей Раджабов провел любопытную комбинацию и выиграл пешку. В эндшпиле с ладьями и одноцветными слонами черные фигуры китайца сдались после своего 45-го хода. Счет матча стал 1,5:1,5.Ничейный счет пока и во встрече за "бронзу" между французом Максимом Вашье-Лагравом и другим представителем Китая Юй Янъи. В третьей партии ничья была зафиксирована на 32-м ходу.