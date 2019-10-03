Четверо стражей порядка погибли в результате нападения вооруженного ножом мужчины на полицейский участок в Париже. Злоумышленника застрелили.

Четверо стражей порядка погибли в результате нападения вооруженного ножом мужчины на полицейский участок в Париже, сообщает BFMTV. Злоумышленника застрелили.URGENT — Attaque au couteau à la préfecture de police à Paris sur des policiers. Plusieurs victimes, l’assaillant abattu.Important dispositif en train de se mettre en place. pic.twitter.com/cwCQCej7vR— Remy Buisine (@RemyBuisine) October 3, 2019ЧП произошло около 13 часов дня 3 октября на острове Сите. По предварительным данным, мужчина смог беспрепятственно попасть в помещение, поскольку являлся служащим префектуры. Что спровоцировало нападение, остается неизвестным.