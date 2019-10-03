Ветерану вручили памятные подарки и поблагодарили за многолетнюю безупречную службу и активную жизненную позицию, помощь в передаче профессионального мастерства и воспитании молодых сотрудников...

Сотрудники полиции и Совет ветеранов УВД по ЮАО поздравили ветерана органов внутренних дел Николая Матвеевича Борисова с 90-летием.Передать поздравительные адреса и памятные подарки приехали временно исполняющий обязанности помощника начальника УВД по работе с личным составом майор внутренней службы Михаил Кухта, начальник ОМПО УВД лейтенант внутренней службы Анатолий Шачнев и председатель Совета ветеранов УВД Константин Кириллов.Николай Матвеевич Борисов родился 10 августа 1929 года в селе Михайловка Кожурлинского района Новосибирской области. В 1937 году его семья переехала в г. Хволынск Саратовской области. В 1942 году, после окончания 6 классов средней школы, Николай поступил в школу механизаторов сельского хозяйства, после окончания которой был направлен на работу в Романовскую Машинно-тракторную станцию Саратовской области, где проработал механизатором до призыва в Советскую Армию в 1949 году. После окончания срочной службы в рядах Вооруженных Сил в 1955 году уволен в запас и переехал в Москву. С 1956 по 1989 год состоял на службе в органах внутренних дел. Начав с должности рядового милиционера патрульно-постовой службы, прошел все ступени служебной лестницы до командира роты ППСМ. За образцовое исполнение служебных обязанностей неоднократно награждался руководством МВД СССР, ГУВД Мосгорисполкома и Советского РУВД города Москвы, имеет 7 медалей, в том числе «За отличную службу по охране общественного порядка». После ухода в отставку принимает активное участие в жизни ветеранской организации УВД по ЮАО.Вручая поздравительные адреса начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенанта полиции Олега Анатольевича Баранова и начальника УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве полковника полиции Дмитрия Николаевича Рябова, Михаил Кухта поблагодарил юбиляра за многолетнюю безупречную службу и активную жизненную позицию, помощь в передаче профессионального мастерства и воспитании молодых сотрудников. Он пожелал ветерану крепкого здоровья и благополучия, а также вручил памятные подарки.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22