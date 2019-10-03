По прибытии на место злоумышленник неожиданно стал угрожать водителю предметом, похожим на нож, и похитил у него денежные средства и мобильный телефон...

Оперативники уголовного розыска МО МВД России «Московский» г. Москвы задержали 23-летнего приезжего, подозреваемого в разбойном нападении на водителя такси.В территориальный отдел полиции обратился 31-летний мужчина. Он рассказал, что через электронное приложение ему поступил заказ, пассажира необходимо было отвезти к станции метро «Саларьево». Однако по прибытии на место последний неожиданно стал угрожать водителю предметом, похожим на нож, и похитил у него денежные средства и мобильный телефон. По словам водителя такси, он предпринял попытку догнать злоумышленника и вернуть похищенное, однако тот, высказывая в его адрес угрозы жизнью и здоровью, кинул на землю похищенный телефон, после чего скрылся в неизвестном направлении.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Московский» г. Москвы задержали подозреваемого.Межмуниципальным отделом МВД России «Московский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.В настоящее время сотрудниками полиции устанавливается причастность подозреваемого к совершению иных противоправных деяний на территории столичного региона.Сотрудники УВД по ТиНАО просят всех, кто пострадал от действий злоумышленника, позвонить по телефонам: (495) 850-13-20 или в службу «02» (с мобильного телефона – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79