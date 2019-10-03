Правительство Санкт-Петербурга в соответствии с законом О наградах и иных формах поощрения определилось с премиями за достижение результатов на Олимпийских и Паралимпийских играх 2020 года в Токио.

Правительство Санкт-Петербурга в соответствии с законом "О наградах и иных формах поощрения" определилось с премиями за достижение результатов на Олимпийских и Паралимпийских играх 2020 года в Токио.Премии получат участники и победители, проживающие в Санкт-Петербурге члены сборных команд Российской Федерации, а также тренеры, которые ведут непосредственную подготовку спортсменов.Как сообщает пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга, размер премии для участников будущих Игр составит 50 тысяч рублей. Премия за первое место – 5 миллионов рублей, за второе – 2,5 миллиона рублей, за третье – 1,5 миллиона рублей.Напомним, Олимпийские игры в 2020 году пройдут с 24 июля по 9 августа, а Паралимпийские игры – с 25 августа по 6 сентября.