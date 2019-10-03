Жители лагеря беженцев Рукбан в Сирии не хотят эвакуироваться, считает помощник замминистра обороны США по Ближнему Востоку Майкл Малрой.

Жители лагеря беженцев "Рукбан" в Сирии не хотят эвакуироваться, считает помощник замминистра обороны США по Ближнему Востоку Майкл Малрой."Возможно, они не хотят, чтобы их эвакуировали к режиму (президента Сирии Башара Асада), где их призовут на военную службу и заставят воевать в Идлибе. Возможно, ответ в этом", — сказал он во вторник журналистам.Ранее руководители координационных штабов РФ и Сирии сообщили, что США сорвали план ООН по выводу сирийских граждан с территории лагеря беженцев, который находится вокруг американской военной базы на границе Сирии с Иорданией, передает РИА Новости.По данным российских военных, контролирует лагерь не американская армия, а боевики. Им же достается вся гуманитарная помощь, в то время как мирные жители умирают от голода и болезней.