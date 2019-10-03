Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о срыве поездки российских дипломатов на форум Диалог Форт-Росс из-за невыдачи американских виз.

США вновь не выдали визы российским дипломатам. На этот раз сорвалась поездка представителей МИД РФ на российско-американский форум "Диалог Форт-Росс". Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова на брифинге, трансляцию которого вел телеканал "Россия 24". По ее словам, практика затягивания выдачи виз и прямого отказа приобрела широкий и регулярный характер.Захарова сказала, что "Диалог Форт-Росс" нацелен на укрепление взаимопонимания и стимулирование двустороннего сотрудничества. Однако, по-видимому, в Вашингтоне такие цели кому-то не понравились.При этом она подчеркнула, что Россия не создает никаких препятствий в диалоге с США и выдаче виз американцам. "К сожалению, встречной готовности, мягко говоря, мы не наблюдаем", — отметила она.На прошлой неделе США отказали в визах российским сенаторам, которые должны были приехать для участия в Генеральной Ассамблее ООН. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал такие действия США позором.