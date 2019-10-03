США объявили, что введут пошлины на товары, ввозимые из Евросоюза. 10 процентов - на воздушные суда, 25 процентов - на сельскохозяйственную и промышленную продукцию.

США объявили, что введут пошлины на товары, ввозимые из Евросоюза. 10 процентов — на воздушные суда, 25 процентов — на сельскохозяйственную и промышленную продукцию.Об этом заявил американский торговый представитель после того, как Всемирная торговая организация разрешила Штатам ввести против ЕС торговые меры на семь с половиной миллиардов долларов из-за субсидирования европейского авиастроительного концерна Airbus.Решение вступит в силу 18 октября. Основная часть пошлин затронет Францию, Германию, Испанию и Великобританию, которые, по мнению Вашингтона, незаконно выделяют субсидии для Airbus, передает телеканал "Россия 24".