Александр Малышенко выиграл суд против департамента здравоохранения. Об этом он сообщил на своей странице ВКонтакте.

Александр Малышенко выиграл суд против департамента здравоохранения. Об этом он сообщил на своей странице ВКонтакте.Напомним, житель Судогодского района не смог записаться на прием к врачу в областной клинической больнице по интернету. А врач в районной больнице не выдал ему электронное направление к узкому специалисту. В ходе судебных разбирательств выяснилось, что прежняя электронная система работала, но после замены компьютеров начались сбои. Согласно решению суда, Судогодская ЦРБ и ОКБ должны в течение месяца наладить процесс электронной записи. Главной целью Александра Малышенко, кстати многодетного отца, по его словам, было не найти крайних, а заставить работать систему как положено.