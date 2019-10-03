На машине Алана Ибрагимова, сына вице-президента МТС Руслана Ибрагимова, были установлены поддельные номера, а сам он был лишен прав и не мог управлять автомобилем. Камера наблюдения зафиксировала момент задержания золотой молодежи.

На машине Алана Ибрагимова, сына вице-президента МТС Руслана Ибрагимова, были установлены поддельные номера, а сам он был лишен прав и не мог управлять автомобилем, сообщили в столичном управлении МВД. Камера наблюдения зафиксировала момент задержания золотой молодежи.Около трех часов ночи 3 октября на севере Москвы инспекторы попытались остановить вишневый BMW M6, но его водитель — тот самый Алан — вдавил педаль газа в пол и оторвался от преследователей. Судя по записи с камеры наблюдения, далеко он не уехал — остановился во дворе на Беломорской улице и больше с места не тронулся, разве что выходил с приятелем покурить и погулять.Примерно в 07:30 утра машину заметил проезжавший мимо наряд, но разговора с Ибрагимовым у них не получилось — тот отказался покидать салон. В итоге из машины его удалось вытащить только силой, разбив кувалдой окно.Первоначально сообщалось, что в автомобиле во время досмотра нашли охолощенный пистолет и несколько пакетиков с гашишем и кокаином, но позже полицейские опровергли эту информацию, зато добавили подробностей. Оказывается, на BMW были установлены поддельные номера, а в багажнике обнаружилась целая коллекция "запасных" регистрационных знаков.Сын вице-президента МТС от прохождения медосвидетельствования отказался, однако лишение прав ему не грозит, поскольку ранее он уже оставил их в ГИБДД за аналогичное поведение за рулем. Повторное нарушение предполагает уголовную ответственность, Ибрагимова уже доставили в суд, где ему изберут наказание за дерзкое поведение на дороге.Алан известен как заядлый нарушитель, за которым числится множество штрафов, в том числе и неоплаченных.