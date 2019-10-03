Шесть человек погибли, столько же пропали без вести в Южной Корее, куда тайфун Митаг принес сильнейшие ливни. Огромное количество осадков привело к подтоплениям, оползням и разрушениям.

Шесть человек погибли, столько же пропали без вести в Южной Корее, куда тайфун "Митаг" принес сильнейшие ливни. Огромное количество осадков привело к подтоплениям, оползням и разрушениям.Сотни зданий превратились в обломки; спасатели ведут операцию по их разборам. В некоторых районах полностью парализовано движение общественного транспорта, дороги размыты, тысячи человек остались без электричества. Выход судов в море ограничен.Из-за "Митага" ливни обрушились и на Японию. Более чем сорока тысячам жителей острова Сикоку местные власти рекомендуют эвакуацию. Во многих школах уже отменили занятия. Есть угроза оползней и наводнений, сообщает телеканал "Россия 24".