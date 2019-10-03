Телеканал Наука проведет прямую трансляцию оглашения лауреатов Нобелевской премии-2019. Имена лауреатов Нобелевской премии в области физиологии и медицины будут объявлены 7 октября, в области физики — 8 октября и в области химии — 9 октября.

Телеканал "Наука" проведет прямую трансляцию оглашения лауреатов Нобелевской премии-2019. Имена лауреатов Нобелевской премии в области физиологии и медицины будут объявлены 7 октября, в области физики — 8 октября и в области химии — 9 октября.Зрители канала "Наука" увидят оглашение лауреатов Нобелевской премии в прямом эфире в рамках специальных выпусков программы "Вопрос науки". Ведущий Алексей Семихатов, доктор физико-математических наук, обсудит награждение с российскими экспертами в соответствующих научных дисциплинах.В 2018 году количество кандидатов на вручение главной научной премии составило 329 человек. Рекордным по количеству номинантов считается 2016 год. Тогда на премию мира претендовали 376 кандидатов.Размер Нобелевской премии в прошлом году составил 9 миллионов шведских крон (949400 долларов) и в этом году сумма останется без изменений. По сложившейся традиции, список номинантов Нобелевским комитетом не оглашается. Ни имена номинантов, ни имена отбирающих их членов комитета не могут быть раскрыты в течение 50 лет.Эфир канала "Наука", посвященный оглашению Нобелевских лауреатов, будет также доступен на сайте канала и в социальных сетях: YouTube, "ВКонтакте", "Одноклассники".Телеканал "Наука" — научно-популярный познавательный канал о достижениях российской и мировой науки, входящий в группу "Цифровое телевидение".