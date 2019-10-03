Экс-участница телестройки Саша Артемова недавно стала мамой.
Сейчас звезда шоу Дом-2 находится в нестабильном эмоциональном состоянии.
Экс-участница телестройки Саша Артемова недавно стала мамой.
Сейчас звезда шоу "Дом-2" находится в нестабильном эмоциональном состоянии.
20 сентября, Саша Артемова подарила своему мужу Евгению Кузину
ребенка. Роды были сложными, звезда шоу "Дом-2" провела в отделении трое суток,
в итоге медикам пришлось делать ей кесарево сечение.
Уже после выписки из перинатального центра Артемова заметила
у себя симптомы послеродовой депрессии. Новоиспеченная мама жаловалась на подавленное
настроение и отсутствие сна. Саше пришлось обратиться к врачам, которые
выписали ей медикаменты.
Звезда шоу "Дом-2" четко следует указаниям докторов. Однако ее
эмоциональное состояние все еще не в норме. Например, накануне у экс-участницы
реалити-шоу случилась истерика из-за того, что ее муж постригся.
О странном поведении возлюбленной рассказал в личном "Инстаграм"
Евгений Кузин. Он записал ролик, в котором запечатлел жену со слезами на глазах.
На опубликованное видео отреагировала сама Саша. "Удали. Ты что совсем уже", – написала
она в комментариях.
После экс участница высказалась в "Сторис" той же
соцсети по поводу выходки мужа. "Просто у меня сейчас такая истерика была. Женя
пришел… Это просто не мой муж. Это не мой муж! Я плакала. Я до сих пор отойти
не могу. Вот зайдите и посмотрите, что он сделал", – пожаловалась подписчикам
Артемова. После звезда показала видео, на котором ее стриженный
муж, довольный собой поет песни.