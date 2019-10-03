Экс-участница телестройки Саша Артемова недавно стала мамой. Сейчас звезда шоу Дом-2 находится в нестабильном эмоциональном состоянии.

Экс-участница телестройки Саша Артемова недавно стала мамой.Сейчас звезда шоу "Дом-2" находится в нестабильном эмоциональном состоянии.20 сентября, Саша Артемова подарила своему мужу Евгению Кузинуребенка. Роды были сложными, звезда шоу "Дом-2" провела в отделении трое суток,в итоге медикам пришлось делать ей кесарево сечение.Уже после выписки из перинатального центра Артемова заметилау себя симптомы послеродовой депрессии. Новоиспеченная мама жаловалась на подавленноенастроение и отсутствие сна. Саше пришлось обратиться к врачам, которыевыписали ей медикаменты.Звезда шоу "Дом-2" четко следует указаниям докторов. Однако ееэмоциональное состояние все еще не в норме. Например, накануне у экс-участницыреалити-шоу случилась истерика из-за того, что ее муж постригся.О странном поведении возлюбленной рассказал в личном "Инстаграм"Евгений Кузин. Он записал ролик, в котором запечатлел жену со слезами на глазах.На опубликованное видео отреагировала сама Саша. "Удали. Ты что совсем уже", – написалаона в комментариях.После экс участница высказалась в "Сторис" той жесоцсети по поводу выходки мужа. "Просто у меня сейчас такая истерика была. Женяпришел… Это просто не мой муж. Это не мой муж! Я плакала. Я до сих пор отойтине могу. Вот зайдите и посмотрите, что он сделал", – пожаловалась подписчикамАртемова. После звезда показала видео, на котором ее стриженныймуж, довольный собой поет песни.