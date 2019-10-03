Было бы здорово поладить с Россией. Мы поладим с Россией, потому что это разумно, - заявил президент США Дональд Трамп на пресс-коференции в Белом доме после встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

"Было бы здорово поладить с Россией. Мы поладим с Россией, потому что это разумно", — заявил президент США Дональд Трамп на пресс-коференции в Белом доме после встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистё.Обвинения Москвы во вмешательстве в американские выборы Трамп назвал мошенничеством, как и расследование экс-спецпрокурора Роберта Мюллера и обвинения в свой адрес в сговоре с Россией, сообщает ТАСС. "Никто не ведет себя так жестко по отношению к России, как Дональд Трамп", — добавил президент США о себе.Трамп подчеркнул, что он и президентская администрация постоянно говорят о том, что готовы налаживать отношения с Россией в тех областях, где у Москвы и Вашингтона есть совместные интересы. При этом американский президент добавил, что постоянно оказывает давление на Россию, чтобы изменить ее поведение.Во вмешательстве в президентские выборы 2016 года Россию обвинили американские спецслужбы. Бездоказательно. Расследование Мюллера также не нашло сговора выигравшего выборы Дональда Трампа с Россией.Трамп поднял тему фейковых обвинений в связи со скандалом вокруг его телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским. Демократы обвиняют Трампа в том, что он пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву. Джозеф Байден является наиболее вероятным соперником Трампа на предстоящих осенью 2020 года выборах.На пресс-конференции с финским президентом глава Белого дома напомнил про состоявшийся в 2012 году разговор президента США Барака Обамы и российского президента Дмитрия Медведева.Тогда, как утверждает Трамп, Барак Обама попросил передать Владимиру Путину, что после выборов он может сделать больше."Вы помните это? Никто тогда не раздувал из этого большую проблему, — поинтересовался Трамп, переходя на разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. - Мой разговор был безупречным, с ним все в порядке".3 октября 2019 года Москву покидает американский посол Джон Хантсман, который подал в отставку. Он заявил, что его целью в работе было сохранение дипотношений между Москвой и Вашингтоном в трудные времена.