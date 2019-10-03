Итальянская прокуратура обвиняет в неуплате налогов американского производителя сериалов Netflix, Ирландия теряет крупнейший рынок сбыта виски и сливочного масла, авиазавод во французской Тулузе пытается успеть отправить в Штаты комплектующие до 18 октября. Именно в этот день вступят в силу американские пошлины на товары из ЕС, но уже сегодня Всемирная торговая организация одобрила очередную торговую войну Вашингтона.

Итальянская прокуратура обвиняет в неуплате налогов американского производителя сериалов Netflix, Ирландия теряет крупнейший рынок сбыта виски и сливочного масла, авиазавод во французской Тулузе пытается успеть отправить в Штаты комплектующие до 18 октября. Именно в этот день вступят в силу американские пошлины на товары из ЕС, но уже сегодня Всемирная торговая организация одобрила очередную торговую войну Вашингтона. И теперь Европа изучает список того, за что США попросят от 10 до 25 процентов "сверху".Владелец сырно-колбасной лавки Антонио Кальдарола мог бы для нас и не стараться и не выкладывать на самое видное место то, на что посягнули американцы. Это и так всегда у покупателя под носом, как самый ценный и востребованный товар — пармезан, пекорино (овечий сыр), проволоне (твердый нежирный коровий), а на крючках покачиваются лучшие сорта ветчины."Американцы бьют по самому дорогому! – восклицает Антонио. — Это наше национальное богатство! Нам конечно это льстит, то есть они признают, что это лучшее, что делает Италия, но это все нечестно".Пошлины 25 процентов на все. На пресс-конференции в Риме гостя, который привез плохие вести, пытаются подкупить: итальянская журналистка вручает кусок пармезана госсекретарю Майку Помпео. Но ему ли не знать, что это такое — по фамилии видно, откуда его предки. Помпео ностальгирует и рассказывает про любимое блюдо. Но как назло и тут получается снова про пошлины — в любимые фрикадельки Помпео местные домохозяйки добавляют пармезан."Я очень горжусь итальянским происхождением моего отца, — сказал госсекретарь США Майк Помпео. — Он часто говорил об этом, и у него был отличный рецепт фрикаделек, нам нравилось обсуждать итальянскую кухню, и теперь у меня есть возможность поехать в мой родной город и посмотреть, откуда мои предки".Визит Помпео был, конечно, запанирован давно, но совпал с объявлением пошлин, и потому его присутствие в Риме выглядит как утешение. С такой же миссией госсекретарю теперь не мешало бы проехать по всей Европе, потому что санкции коснутся 28 государств. Кроме Италии, в числе пострадавших Германия (гражданская авиация и металлические изделия), Франция (кроме самолетов под пошлины попадут молочные продукты), Великобритания (авиация, текстиль, шерстяные изделия и строительная техника)."По сравнению с торговой войной с Китаем, эти пошлины выглядят незначительными, но это симптоматично показывает, что наши лидеры, в частности, наш президент, спокойно используют пошлины как инструмент международной экономической политики без оглядки на трагическую историю применения подобных мер, например, в 1930-х годах", — указал бывший председатель банка Morgan Stanley Asia Стивен Роуч.Ударом по французскому Airbus теперь пошлинами США попытаются спасти утопающий в скандалах и катастрофах Boeing. При этом завод Airbus в Алабаме, где производят запчасти, из-под пошлин все-таки выводят, чтобы спасти рабочие места.Самого Трампа необходимость прокомментировать пошлины застала на пресс-конференции с президентом Финляндии, и президент США ставит президента Саули Ниинисте в неловкое положение. Не только потому что, увлекаясь, Трамп поглаживает коллегу по коленке — решение ВТО президент Финляндии назвал жестким, а Трамп будто это не слышит его и продолжает про долгожданную победу."ВТО стало куда лучше с моим приходом на пост президента. Они понимают, что теперь они больше не могут продолжать обворовывать США!" – заявил Трамп.Безответными 28 стран вряд ли останутся — Франция уже завила что готова вводить санкции против США. Остальные будут решать, когда появятся точные списки товаров, которые США будут наказывать. К примеру, итальянское игристое вино, оливковое масло от пошлин, возможно, спасутся. А пармезан точно повезут в Америку по цене 45 долларов за килограмм — сегодня он стоит 40.