Президент США Дональд Трамп хлопнул финского коллегу Сауле Нийнисте. Тот жестом показал, что так лучше не делать.

Президент США Дональд Трамп хлопнул финского коллегу Сауле Нийнисте. Тот жестом показал, что так лучше не делать, сообщает телеканал RT.Финскому президенту не понравилось, что Трамп потрогал его за колено pic.twitter.com/bWYw7khjdJ— RT на русском (@RT_russian) 3 октября 2019 г.Напомним, это не первый раз, когда Трамп нарушает протокол. Так, например, в апреле 2018 года американский лидер стряхнул перхоть с плеча президента Эммануэля Макрон. Трамп пояснил, что глава Франции должен быть безупречен.Помимо этого, Трамп как минимум два раза касался спины королевы Великобритании Елизаветы II, что тоже является нарушением этикета.