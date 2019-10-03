Наставник чемпионов Испании из Барселоны Эрнесто Вальверде после второго матча группового этапа Лиги чемпионов против миланского Интера (2:1) отметил, что соперник провел очень хороший первый тайм. Но затем каталонцы сумели реализовать свое преимущество.

Наставник чемпионов Испании из "Барселоны" Эрнесто Вальверде после второго матча группового этапа Лиги чемпионов против миланского "Интера" (2:1) отметил, что соперник провел очень хороший первый тайм. Но затем каталонцы сумели реализовать свое преимущество."Так бывает почти всегда – я скажу, что в матче справедливый результат, а тренер "Интера" скажет, что это не так, — цитирует Вальверде Football Italia. – "Интер" – отличная команда, и они доказали это в первом тайме. Но мы вышли бороться во втором тайме и забили решающие голы".Тренер "Барсы" напомнил, что "нерадзурри" выиграли первые шесть матчей в итальянской Серии "А": "Они и у нас в гостях забили при первой же возможности. Но мы внесли изменения, взвинтили темп, и это оказало большое влияние на игру".Говоря об участи с матче Лионеля Месси, все еще испытывающего дискомфорт после травмы, Вальверде отметил: "Месси уникален, понятно, что он часто делает разницу. Он был не в лучшей форме, но он прибавляет. И мы увидели его отличный пас во время второго гола, так что дела у него идут на лад".