Вокалистка не любит рассказывать о личной жизни, редко показывает
семейные снимки и видео в соцсетях. Однако сегодня, 2 октября, певица Нюша
решила сделать исключение.
Вокалистка не любит рассказывать о личной жизни, редко показывает
семейные снимки и видео в соцсетях. Однако сегодня, 2 октября, певица Нюша
решила сделать исключение.
В "Сторис" своего "Инстаграм" звезда опубликовала милое
видео. В кадре муж 29-летней певицы Нюши 39-летний Игорь Сивов играет с
маленькой Серафимой.
Отец и дочь расположились на кровати. Игорь в шутку пытался укусить девочку за ногу. Как только зубы мужчины приближались к крохотным
пальчикам, малышка отдергивала ножку и пыталась схватить папу за нос.
"Ты что, папа? Ты что делаешь?" – смеется певица Нюша за
кадром.
Отметим, что вокалистка выбрала такой ракурс для съемки, что
лицо девочки, которой в ноябре исполнится год, не разглядеть. Внешность ребенка
скрывает.
Напомним, Игорь Сивов занимает пост советника президента
Международной ассоциации студенческого спорта. Артистка вышла за него замуж два
года назад. Через год она родила дочь Серафиму.
Недавно в соцсетях Сивов признался, что до встречи с таких сильных чувств никогда не испытывал. "Сегодня я проснулся
утром и понял, как же люблю. Как счастлив от того, что у меня есть любимая, к
которой адресованы мои искренние признания в любви…", – сообщил муж вокалистки.