Вокалистка не любит рассказывать о личной жизни, редко показывает семейные снимки и видео в соцсетях. Однако сегодня, 2 октября, певица Нюша решила сделать исключение.

Вокалистка не любит рассказывать о личной жизни, редко показываетсемейные снимки и видео в соцсетях. Однако сегодня, 2 октября, певица Нюшарешила сделать исключение.В "Сторис" своего "Инстаграм" звезда опубликовала милоевидео. В кадре муж 29-летней певицы Нюши 39-летний Игорь Сивов играет смаленькой Серафимой.Отец и дочь расположились на кровати. Игорь в шутку пытался укусить девочку за ногу. Как только зубы мужчины приближались к крохотнымпальчикам, малышка отдергивала ножку и пыталась схватить папу за нос."Ты что, папа? Ты что делаешь?" – смеется певица Нюша закадром.Отметим, что вокалистка выбрала такой ракурс для съемки, чтолицо девочки, которой в ноябре исполнится год, не разглядеть. Внешность ребенкаскрывает.Напомним, Игорь Сивов занимает пост советника президентаМеждународной ассоциации студенческого спорта. Артистка вышла за него замуж двагода назад. Через год она родила дочь Серафиму.Недавно в соцсетях Сивов признался, что до встречи с таких сильных чувств никогда не испытывал. "Сегодня я проснулсяутром и понял, как же люблю. Как счастлив от того, что у меня есть любимая, ккоторой адресованы мои искренние признания в любви…", – сообщил муж вокалистки.