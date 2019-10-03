Лариса Луппиан прокомментировала скандальный эпизод, участником
которого стал ее муж актер Михаил Боярский. Артистка не отрицает случившегося,
по ее словам, супруг спешил в аптеку.
Лариса Луппиан прокомментировала скандальный эпизод, участником
которого стал ее муж актер Михаил Боярский. Артистка не отрицает случившегося,
по ее словам, супруг спешил в аптеку.
Лариса Регинальдовна подтвердила, что на опубликованных
в интернете фото запечатлен именно ее муж. Между тем Луппиан подчеркнула, что эта
ситуация произошла не 1 октября, как пишут СМИ, а значительно раньше.
"Произошло следующее: мужу нужно было в аптеку. Если вы
понимаете, где это произошло, то знаете, что в этом месте припарковаться просто
негде, поэтому он нарушил правила дорожного движения. Но у нас что, никто не
нарушает? Заплатим штраф", – сказала супруга .
Лариса Луппиан мужа не осуждает. Артистка считает, что обстоятельства
вынудили ее избранника остановиться. В данном случае – необходимость срочно
купить лекарства.
"За что травить? Могу сказать, что у нас любят человека
превознести, а потом втоптать в грязь. Это наша национальная русская забава", -
сообщила Лариса Регинальдовна в беседе с .
Напомним, знаменитый актер оставил свой автомобиль Mercedes
на встречной полосе у перекрестка Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы,
уйдя по своим делам. Очевидцы сняли на камеру мобильного. Спустя
время кадры попали в Сеть и стали причиной очередного скандала.