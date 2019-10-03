Лариса Луппиан прокомментировала скандальный эпизод, участником которого стал ее муж актер Михаил Боярский. Артистка не отрицает случившегося, по ее словам, супруг спешил в аптеку.

Лариса Луппиан прокомментировала скандальный эпизод, участникомкоторого стал ее муж актер Михаил Боярский. Артистка не отрицает случившегося,по ее словам, супруг спешил в аптеку.Лариса Регинальдовна подтвердила, что на опубликованныхв интернете фото запечатлен именно ее муж. Между тем Луппиан подчеркнула, что этаситуация произошла не 1 октября, как пишут СМИ, а значительно раньше."Произошло следующее: мужу нужно было в аптеку. Если выпонимаете, где это произошло, то знаете, что в этом месте припарковаться простонегде, поэтому он нарушил правила дорожного движения. Но у нас что, никто ненарушает? Заплатим штраф", – сказала супруга .Лариса Луппиан мужа не осуждает. Артистка считает, что обстоятельствавынудили ее избранника остановиться. В данном случае – необходимость срочнокупить лекарства."За что травить? Могу сказать, что у нас любят человекапревознести, а потом втоптать в грязь. Это наша национальная русская забава", -сообщила Лариса Регинальдовна в беседе с .Напомним, знаменитый актер оставил свой автомобиль Mercedesна встречной полосе у перекрестка Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы,уйдя по своим делам. Очевидцы сняли на камеру мобильного. Спустявремя кадры попали в Сеть и стали причиной очередного скандала.