Давай, нюхай! Доброе утро! Иди, пупсик! - со смехом заявил один из трех школьников, участвовавших в показательном унижении одноклассника.

Ученики московской гимназии опустили одноклассника головой в унитаз, снимая расправу на видео. Кадрами заинтересовался столичный департамент образования и науки — в ведомстве уже начали проверку.Предположительно, эти кадры были сделаны в конце минувшей недели в туалете гимназии №1536."Давай, нюхай! Доброе утро! Иди, пупсик!" — со смехом заявил один из трех школьников, участвовавших в показательном унижении одноклассника.Причиной буллинга, по предварительным данным, стало выступление А. на концертах — он актер местного театра. Опубликовавшая запись женщина утверждает, что мальчика давно притесняет классный руководитель. Незадолго до инцидента она запретила ученикам ходить на репетиции.В ситуацию уже вмешались представители департамента образования и науки Москвы."Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Подобные инциденты недопустимы. В отношении виновных лиц будут приняты соответствующие меры", — отметил сотрудник ведомства.