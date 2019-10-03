Больше пяти лет понадобилось международной общественности для того, чтобы увидеть самого подозрительного участника дела о крушении пассажирского лайнера Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines рейса MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Речь идет об Украине, которая направила пассажирский лайнер через зону боевых действий.

Больше пяти лет понадобилось международной общественности для того, чтобы увидеть самого подозрительного участника дела о крушении пассажирского лайнера Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines рейса MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Речь идет об Украине, которая направила пассажирский лайнер через зону боевых действий.Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин предложил оставить за скобками вопрос о том, почему вопрос о роли Украины в катастрофе самолета рейса MH17, был поднят нидерландскими парламентариями спустя пять лет. "В данном случае важна искренность намерений", – заметил он."Если она есть, то ответ на этот вопрос прирастет десятком других, из которых станет очевидно, что именно Украина должна стать фигурантом дела по раскрытию этого чудовищного преступления", – подчеркнул Денис Пушилин. Украинским властям, таким образом, предстоит ответить не только за то, что они не просто не стали закрывать воздушное пространство над зоной боевых действий, но и на целый ряд других вопросов, которые до этого момента тщательно старались замолчать.В частности, Киеву стоит подумать, как объяснить мировому сообществу, что в Донбассе, неподалеку от места крушения MH17, делал украинский расчет ПВО с комплексом "Бук", учитывая, что у ополчения самолетов не было. Также стоит подготовить убедительную версию объяснения, как так вышло, что пассажирский лайнер был сбит ракетой, которая находилась на вооружении у украинской армии.Напомним, ранее депутаты Палаты представителей Нидерландов выступили за начало расследования относительно роли Украины в крушении пассажирского Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines рейса MH17.Министр иностранных дел страны Стеф Блок осторожно отнесся к инициативе, отметив, что пока юридических оснований привлекать Киев к ответственности нет. Однако, добавил он, парламентарии в праве задавать интересующие их вопросы.Материал дополняется.