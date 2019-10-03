Телеведущий сделал сенсационное заявление. Дмитрий Шепелев признался, что ему надоело вести шоу На самом деле на Первом канале.

Телеведущий сделал сенсационное заявление. Дмитрий Шепелевпризнался, что ему надоело вести шоу "На самом деле" на Первом канале.Ведущий сообщил ожелании покинуть популярную передачу. Экс-возлюбленныйЖанны Фриске отметил, что устал работать в скандальных шоу и хотел бы сменитьнаправление деятельности.По словам Дмитрия Шепелева, он был бы не против вернуться вразвлекательное телевидение, но не имеет такой возможности. Шоумен высказал мысль, чтоизначально родился для другого рода деятельности, а вовсе не для того, чтобыспрашивать у гостей студии, "кто отец ребенка", сообщаетНапомним, что программу "Насамом деле" многие обвиняют в постановке. Сейчас для Дмитрий Шепелев ведетсобственный микроблог, где общается с поклонниками на отвлеченные темы. Недавнотелеведущий открыл рубрику "Светлый концерт", в которой с юмором отвечает накомментарии злопыхателей. В разговоре со СМИ шоумен отметил, что задумываетсянад тем, чтобы создать собственный канал на YouTube.Многих поклонников интересуетличная жизнь Дмитрия Шепелева. Однако ее он предпочитает не афишировать. Шоумендо сих пор официально не подтвердил, что крутит роман с дизайнером ЕкатеринойТулуповой, хотя его часто замечают в ее компании. По слухам, телеведущий иэффектная блондинка познакомились в 2018 году, кода Дмитрий Шепелев обратилсяза услугами к дизайнеру. Девушка воспитывает дочь от первого брака.Материал дополняется