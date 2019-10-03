Телеведущий сделал сенсационное заявление. Дмитрий Шепелев
признался, что ему надоело вести шоу На самом деле на Первом канале.
Телеведущий сделал сенсационное заявление. Дмитрий Шепелев
признался, что ему надоело вести шоу "На самом деле" на Первом канале.
Ведущий сообщил о
желании покинуть популярную передачу. Экс-возлюбленный
Жанны Фриске отметил, что устал работать в скандальных шоу и хотел бы сменить
направление деятельности.
По словам Дмитрия Шепелева, он был бы не против вернуться в
развлекательное телевидение, но не имеет такой возможности. Шоумен высказал мысль, что
изначально родился для другого рода деятельности, а вовсе не для того, чтобы
спрашивать у гостей студии, "кто отец ребенка", сообщает
Напомним, что программу "На
самом деле" многие обвиняют в постановке. Сейчас для Дмитрий Шепелев ведет
собственный микроблог, где общается с поклонниками на отвлеченные темы. Недавно
телеведущий открыл рубрику "Светлый концерт", в которой с юмором отвечает на
комментарии злопыхателей. В разговоре со СМИ шоумен отметил, что задумывается
над тем, чтобы создать собственный канал на YouTube.
Многих поклонников интересует
личная жизнь Дмитрия Шепелева. Однако ее он предпочитает не афишировать. Шоумен
до сих пор официально не подтвердил, что крутит роман с дизайнером Екатериной
Тулуповой, хотя его часто замечают в ее компании. По слухам, телеведущий и
эффектная блондинка познакомились в 2018 году, кода Дмитрий Шепелев обратился
за услугами к дизайнеру. Девушка воспитывает дочь от первого брака.
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