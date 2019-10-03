Певец Валерий Леонтьев поразил поклонников новым фото. На нем артисту едва ли больше шести лет.

Певец Валерий Леонтьев поразил поклонников новым фото. На нем артисту едва ли больше шести лет.Вспомнить об ушедшем времени знаменитость решил нетривиальным способом. Мужчина сделал что-то вроде коллажа, где на одном снимке стоит он сам и как бы приобнимает себя же маленького.Многие поклонники сперва не узнали в серьезном мальчике звезду отечественной сцены, однако все объясняет простая подпись к публикации. Певец сопроводил ностальгический кадр таким текстом: "Черт! Как же быстро )) (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим.ред.).Стоит отметить, что на вставке с архивного фото у Леонтьева совершенно прямые волосы, а ведь роскошная копна темных локонов является одной из визитных карточек знаменитости. Многие отметили, что в детстве у Валерия не вилась даже челка. Впрочем, сам певец никак не прокомментировал этот факт. Да и большей части поклонников эта деталь не помешала оценить фотографию на высший бал.Менее, чем за сутки снимок набрал почти 12 тысяч лайков, а уж комментариев просто не счесть. Поклонники выразили согласие со словами Валерия о скоротечности жизни, а также оставили большое количество комплиментов."Маленький мальчик Валера смотрит упрямо и целеустремленно, он уже тогда знал, что в жизни, чтобы достичь какой нибудь цели, надо бороться и трудиться. В нем, этом маленьком мальчике, все уже заложено", "Быстро...зато сколько сделано и сколько впереди!!!👍 Пусть " время летит", главное , чтобы не останавливалось", "Гениальная задумка ....фото....так много в нем....Искреннее уважение к Вам!," – благосклонно отозвались фолловеры певца.