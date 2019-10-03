В Багдаде ночью обстреляли ракетами наиболее охраняемый район города. Так называемую зеленую зону, где расположены иностранные посольства и правительственные учреждения. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

В Багдаде ночью обстреляли ракетами наиболее охраняемый район города. Так называемую зеленую зону, где расположены иностранные посольства и правительственные учреждения. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.По его данным, разорвались по меньшей мере два снаряда, после чего сработали сирены воздушной тревоги.Массовые беспорядки в столице Ирака продолжаются уже два дня, передает "Россия 24". Сотни людей устраивают антиправительственные митинги. Из-за протестов премьер-министр страны объявил в Багдаде комендантский час.