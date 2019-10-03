После специальных работ по очистке артефактов от грунта они будут переданы в Музей Москвы.

Археологи в районе Гоголевского бульвара в ходе проведения работ обнаружили фрагменты древнего сосуда, относящегося к 4000-3500 годам до н.э., сообщается на официальном портале мэра Москвы."Около десятка небольших черепков ямочно-гребенчатой керамики, каждый из них размером от двух до пяти сантиметров, удалось извлечь из раскопа глубиной четыре метра. Найденные фрагменты специалисты относят к эпохе неолита", - отмечается в сообщении.фото: mos.ruПо словам главы столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова, сохранившиеся в центре Москвы артефакты времен неолита — редкий случай."Мы получили еще одно подтверждение, что почти шесть тысяч лет назад на территории исторического центра Москвы уже жили люди. Ранее на этом же месте был обнаружен кремневый наконечник стрелы, который относится к тому же историческому периоду", - отметил Алексей Емельянов.Сами археологические работы ведутся в районе Гоголевского бульвара с весны 2019 года. После специальных работ по очистке артефактов от грунта они будут переданы в Музей Москвы.