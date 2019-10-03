В организацию для получения кредита в размере 3 миллионов рублей обратился мужчина и представил необходимые документы, которые вызвали сомнение в их подлинности у сотрудников...

«Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Замоскворечье задержали 48-летнего мужчину, подозреваемого в попытке хищения денежных средств путем мошенничества», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В полицию с заявлением обратился сотрудник одной из кредитных организаций. Мужчина сообщил, что в офис фирмы для получения кредита в размере 3 миллионов рублей под залог якобы принадлежащей ему квартиры обратился неизвестный. Мужчина представил необходимые документы, которые вызвали сомнение в их подлинности.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в 1-м Люсиновском переулке при передаче ему части денежных средств, в размере более 1 миллиона рублей.Установлено, что злоумышленник предоставил паспорт на чужое имя. Документы, подтверждающие право собственности на квартиру также оказались поддельными.Следствием ОМВД России по району Замоскворечье возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление и задержание соучастников данного противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60