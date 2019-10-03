Поход к стоматологу обернулся для жителя Дербента уголовным делом. 39-летний мужчина подозревается в убийстве врача. Трагический инцидент произошел 2 октября рано утром.

Поход к стоматологу обернулся для жителя Дербента уголовным делом. 39-летний мужчина подозревается в убийстве врача.Трагический инцидент произошел 2 октября рано утром. 39-летний мужчина пришел домой к стоматологу, жалуясь на сильную зубную боль. Врач, в свою очередь, предложил обратиться в 8 утра в кабинет доктора. На это житель Дербента возразил, что не в силах терпеть боль.После того, как стоматолог вышел из дома, подозреваемый нанес ему в область сердца удар кинжалом. Пострадавший от полученного ранения скончался на месте.Как сообщается на сайте Следственного комитета по Республике Дагестан, благодаря слаженной работе правоохранительных органов было установлено лицо, совершившее преступление. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Подозреваемый задержан.