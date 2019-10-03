В немецком городе Зенден мужчина пролежал мертвым в своей квартире 8 лет. Труп нашли пожарные, когда пытались эвакуировать из дома всех жильцов.

Пожарные начали поквартирный обход, когда в доме случилось возгорание. В одной из квартир им не открывали, и было принято решение выломать дверь. В квартире пожарные обнаружили скелет человека и труп собаки, которая умерла от голода, пишут местные СМИ.Живым 59-летнего мужчину видели последний раз в 2011 году. Почтовый ящик его был переполнен, во дворе стояла его заржавевшая машина. Выяснилось, что соседи обращались в различные учреждения из-за странного запаха в доме, однако ни управляющий, ни полиция не согласились с тем, что это запах мертвого человека.Мужчина работал пекарем, позже уволился из-за аллергии на мучную пыль. Жил он один.