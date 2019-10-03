Международный экипаж в составе россиянина Алексея Овчинина, американца Ника Хейга и первого астронавта из ОАЭ Хаззы аль-Мансури закрыли люки своего корабля Союз МС-12 и попрощались с остающимся на МКС экипажем из шести человек.

Международный экипаж в составе россиянина Алексея Овчинина, американца Ника Хейга и первого астронавта из ОАЭ Хаззы аль-Мансури закрыли люки своего корабля "Союз МС-12" и попрощались с остающимся на МКС экипажем из шести человек.Запланировано, что в 10​​​.37 корабль должен будет отстыковаться от станции, в 14.00 "Союз МС-12" должен будет приземлиться в 145 километрах от населенного пункта Жезказган в Казахстане, передает РИА Новости.Из-за аварии ракеты "Союз-ФГ" россиянин и американец не смогли попасть на станцию с американкой Кристиной Кук 15 марта 2019 года. С 26 сентября на станции находится астронавт из ОАЭ.За то время, пока "Союз МС-12" находился в составе МКС, космонавты смогли оценить взаимодействие с антропоморфными роботом "Федором", а также приняли грузовые корабли "Прогресс МС-11", "Прогресс МС-12", Cegnus NG-11 и Konotouri-8.