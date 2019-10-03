Ему предъявляются обвинения в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего

В ноябре 2018 года обвиняемый поссорился со своим приятелем. Они катались на машине по городу, и со слов задержанного, знакомый мешал ему управлять автомобилем, хватался за руль. Разозлившись, мужчина ударил его рукой в область шеи. На то, что притихший приятель не подает признаков жизни, внимания не обратил, думал, что тот просто успокоился и спит. Только к вечеру обвиняемый понял, что его попутчик мертв и решил скрыть следы преступления – отвез тело в лес, облил бензином и поджег.Раскрытие особо тяжкого преступления проходило в сложных условиях, сначала устанавливалась личность погибшего, а затем следственно-оперативным путем устанавливалось лицо, причастное к смерти потерпевшего.34-летний житель Кольчугинского района был задержан весной этого года и заключен под стражу.Ему предъявляются обвинения вумышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшегоУголовное дело направлено в суд, сообщает Следственный комитет